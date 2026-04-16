Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rennerod (ots)

Am Mittwoch, 15.04.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz des Kinderspielplatzes bei der Westerwaldhalle ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt und anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich möglicherweise um einen blauen Pkw gehandelt haben. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug.

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