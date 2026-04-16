Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Verkauf illegaler E-Zigaretten an Jugendliche

Diez (ots)

Am Mittwoch, den 15. April, führten Beamte der Polizeiinspektion Diez in den Mittagsstunden Schulwegkontrollen im Umfeld des Schulzentrums Diez durch. Hierbei konnten bei mehreren Jugendlichen nicht zugelassene E-Zigaretten, sogenannte "Affenvapes", aufgefunden werden. Der Verkauf dieser Vapes ist verboten, da die Inhaltsstoffe nicht geprüft sind und zudem die gesetzlich festgelegten technischen Anforderungen nicht erfüllt werden. Durch die Beamten wurde ermittelt, dass die Jugendlichen die Vapes in einem Kiosk in der Nähe des Schulzentrums erworben hatten. Dieser wurde umgehend aufgesucht. Der Betreiber bestritt zunächst den Verkauf solcher Vapes, jedoch konnten bei einer Durchsuchung ebendiese Vapes aufgefunden werden. Gegen den Verkäufer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tabakerzeugnisgesetz eingeleitet. Zudem wurden die zuständigen Gewerbe- und Jugendämter eingeschaltet.

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