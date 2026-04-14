Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez/Cramberg. Falscher Bankmitarbeiter erbeuten hohe Geldsumme

Diez/Cramberg (ots)

Am Montag, 13. April, erhielt ein Anwohner aus Cramberg am Morgen einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Volksbank, welcher ihm mitteilte, dass es Sicherheitsprobleme bei der Bank gebe und man die Kundenkonten sicherer machen müsse. Hierzu wurde der Geschädigte aufgefordert, für eine Probebuchung seine Bankkarte in den sog. TAN-Generator zu stecken und die angezeigte TAN mitzuteilen, was der Geschädigte auch tat. Am Folgetag wurde der Mann von seiner Bank darüber informiert, dass von seinem Bankkonto drei Abbuchungen über einen insgesamt niedrigen fünfstelligen Betrag erfolgt waren. Eine Nachfrage der Polizei bei der Bank ergab, dass dies wohl kein Einzelfall war. Es wird daher gewarnt, am Telefon sensible Daten herauszugeben. Bankmitarbeiter werden niemals telefonisch nach solchen Daten fragen!

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