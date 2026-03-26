Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht am Stadtpark

Nordhorn (ots)

Am Dienstag, den 24.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr auf einem Parkplatz am Mühlendamm in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen Volvo V60. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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