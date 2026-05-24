POL-PDLD: Pedelecfahrer verletzt
Edesheim (ots)
Am Samstagnachmittag übersah eine Ford-Fahrerin beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Staatsstraße einen 68-Jährigen, der mit seinem Pedelec widerrechtlich auf der falschen Straßenseite fuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich der Mann leichte Verletzungen zuzog.
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