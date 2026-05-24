POL-PDLD: Pedelecfahrer verletzt

Landau (ots) - Im Zeitraum vom 18.05.2026 bis zum 23.05.2026 brach ein unbekannter Täter in ein Firmenfahrzeug eines Telekommunikationsunternehmens ein. Der Transporter war auf einem frei zugänglichen Parkplatz nahe eines Sportplatzes in Mörzheim abgestellt. Der Täter schlug das Fenster einer Fahrzeugtür ein, wodurch es ihm möglich war, die Tür zu öffnen. ...

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