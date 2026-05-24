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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pedelecfahrer verletzt

POL-PDLD: Pedelecfahrer verletzt
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Edesheim (ots)

Am Samstagnachmittag übersah eine Ford-Fahrerin beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Staatsstraße einen 68-Jährigen, der mit seinem Pedelec widerrechtlich auf der falschen Straßenseite fuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich der Mann leichte Verletzungen zuzog.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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