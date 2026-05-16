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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 16.05.2025, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich 
der Neustrelitzer Straße und der Lindenstraße in Neubrandenburg ein 
Verkehrsunfall mit Personenschaden. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 73-jährige deutsche 
Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Lindenstraße in Neubrandenburg und
beabsichtigte anschließend, nach links auf die Neustrelitzer Str. 
einzubiegen. Zeitgleich beabsichtigte die 81-jährige deutsche 
Fußgängerin bei grünem Lichtzeichen die Neustrelitzer Straße zu 
überqueren. Beim Abbiegevorgang übersah die 73-Jährige die 
bevorrechtigte Fußgängerin. In der weiteren Folge kam es zum 
Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fußgängerin. Die 81-Jährige 
wurde bei dem Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich 
verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen 
Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am beteiligten 
PKW entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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