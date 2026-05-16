Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 16.05.2025, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Neustrelitzer Straße und der Lindenstraße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 73-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Lindenstraße in Neubrandenburg und beabsichtigte anschließend, nach links auf die Neustrelitzer Str. einzubiegen. Zeitgleich beabsichtigte die 81-jährige deutsche Fußgängerin bei grünem Lichtzeichen die Neustrelitzer Straße zu überqueren. Beim Abbiegevorgang übersah die 73-Jährige die bevorrechtigte Fußgängerin. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fußgängerin. Die 81-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am beteiligten PKW entstand kein Sachschaden.

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