Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten zwischen Prora und Mukran

Sassnitz (ots)

Am Sonnabend, den 16.05.2026 um 13:00 Uhr kam es auf der L29 zwischen Mukran und Prora auf Rügen zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 28-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW die Landstraße 29 zwischen Mukran und Prora. Davor befuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Peugeot die L29 in gleicher Richtung und musste verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrzeugführer des VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Durch den Aufprall wurden die beiden 68- und 70-jährigen Mitfahrerinnen, welche hinten im Peugeot saßen, leicht verletzt. An beiden PKW entstand ein Schaden von ca. 4.000EUR. Der VW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Verkehr konnte während der einstündigen Unfallaufnahme halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell