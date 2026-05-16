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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten zwischen Prora und Mukran

Sassnitz (ots)

Am Sonnabend, den 16.05.2026 um 13:00 Uhr kam es auf der L29 zwischen
Mukran und Prora auf Rügen zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und 
Sachschaden.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 28-jährige 
Fahrzeugführer eines PKW VW die Landstraße 29 zwischen Mukran und 
Prora. Davor befuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Peugeot 
die L29 in gleicher Richtung und musste verkehrsbedingt anhalten. Der
Fahrzeugführer des VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot 
auf. Durch den Aufprall wurden die beiden 68- und 70-jährigen 
Mitfahrerinnen, welche hinten im Peugeot saßen, leicht verletzt. 
An beiden PKW entstand ein Schaden von ca. 4.000EUR. Der VW war 
infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.
Der Verkehr konnte während der einstündigen Unfallaufnahme halbseitig
an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. 
Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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