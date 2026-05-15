Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad - 29-Jähriger schwerverletzt

Ueckermünde (ots)

Am gestrigen Tag, 14. Mai 2026, ereignete sich gegen 17:35 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 70-Jähriger die L 28 aus Richtung Meiersberg in Richtung Ueckermünde. Zeitgleich befuhr ein 29-Jähriger die Straße mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung. Als beide Fahrer auf gleicher Höhe waren, kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto. In dessen Folge zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 8.000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen am Unfallort wurde bei dem 29-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,25 Promille festgestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung.

Beide Beteiligte sind deutsche Staatsangehörige.

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