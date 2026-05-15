Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt
Pasewalk (ots)
Am heutigen Vormittag, 15. Mai 2026, kam es gegen 10:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "An der Kürassierkaserne" in Pasewalk. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 73-Jähriger die vorgenannte Straße und beabsichtigte nach links in die Rudolf-Breitscheid-Straße abzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine 46-jährige Radfahrerin, welche die Straße "An der Kürassierkaserne" befuhr. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer.
Die 46-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.
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