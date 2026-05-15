Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Donnerstagabend: Schlägerei und geschubste Helferin

Waren (Müritz) (ots)

Gestern Abend gegen 22:45 Uhr fielen Polizeibeamten bei der Müritz-Sail auf Höhe der Bühne in der Müritzstraße mehrere Männer auf, die offenbar gerade einen Streit hinter sich hatten. Die 21 und 22 Jahre alten Syrer sollen kurz vor dem Polizeieinsatz durch einen betrunkenen Mann beleidigt worden sein. Dadurch sei ein Streit entstanden und der Tatverdächtige habe dem 22-Jährigen einen Faustschlag verpasst und sei dann weggelaufen.

Es gibt erste Erkenntnisse zu einem möglichen Tatverdächtigen, die nun in die weiteren Ermittlungen einfließen. Die Warener Kripo geht nun den Vorwürfen der Beleidigung und einfachen Körperverletzung nach.

Der durch den Schlag getroffene Mann wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich für eine Behandlung ins Klinikum mitgenommen.

Nur ein paar Minuten später waren weitere Beamte des Warener Reviers am Stauffenbergplatz im Einsatz. Von dort wurde eine Belästigung gemeldet. Eine 19-Jährige soll durch einen betrunkenen 38-Jährigen belästigt worden sein. Eine 61-Jährige ging dazwischen und wurde von dem Tatverdächtigen zu Boden geschubst und erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Auch in diesem Fall werden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung und einfachen Körperverletzung durch die Warener Kripo übernommen.

Im Fall des Sachverhalts am Stauffenbergplatz sind alle Beteiligten Deutsche.

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