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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Streitgespräch folgten Schüsse

Malchow (ots)

In Malchow ist es am Mittwochabend zu einer Bedrohungslage in der Friedrich-Ebert-Straße gekommen. Gegen 22:00 Uhr waren mehrere Erwachsene und Jugendliche (zwischen 15 und 40 Jahren) in einem Bushäuschen. An ihnen fuhr zunächst ein Auto vorbei, das kurz darauf wendete und wieder zu ihnen kam. Einer der Insassen des Wagens warf der Gruppe vor, dass einer von ihnen den Mittelfinger in Richtung des Autos gezeigt habe. Es entstand zunächst ein Streitgespräch zwischen den Autoinsassen und einem Teil der Gruppe am Bushäuschen.

Der Beifahrer soll dann aus dem geöffneten Autofenster heraus erst verbal einen 15-Jährigen aus der Gruppe bedroht haben und kurz darauf soll er eine Waffe auf die Gruppe gerichtet haben. Es seien zwei Schüsse abgegeben worden, während der Autofahrer mit dem Wagen anfuhr. Die Schüsse trafen ein Motorrad, das neben der Gruppe stand. Dabei splitterte Metall ab. Der Wagen fuhr dann in Richtung Rostocker Straße weg. Die Situation wurde auch von weiteren Zeugen beobachtet, die nicht zur Gruppe gehörten.

Die Polizeibeamten haben vor Ort Spuren, darunter auch Patronenhülsen, sichergestellt. Aufgrund einer guten Beschreibung des Beifahrers, der die Schüsse abgegeben haben soll, und des Autos konnten die Röbeler Polizeibeamten den Tatverdächtigen ausfindig machen. Da der 20-jährige beschuldigte Deutsche eine Erlaubnis zum Besitz von bestimmten Waffen hat, erfolgte durch die Polizei eine Mitteilung an die Waffenbehörde über den Vorfall. Eine Waffe als mutmaßliches Tatmittel haben die Beamten sichergestellt.

Die Kripo Röbel ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Alle weiteren Beteiligten sind ebenfalls Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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