Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person bei Torgelow am See

PHR Waren (ots)

Am 15.05.2026, gegen 01:20 Uhr, kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Torgelow am See und Rügeband zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 36-jährige deutsche Fahrer eines PKW Seat in Richtung Rügeband. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt. Zwei Ersthelfer retteten den Verletzten aus seinem Fahrzeug und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird aus ca. 8.000 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei 37 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Torgelow am See, Plasten und Waren (Müritz) beteiligt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell