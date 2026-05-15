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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person bei Torgelow am See

PHR Waren (ots)

Am 15.05.2026, gegen 01:20 Uhr, kam es auf der Verbindungsstraße 
zwischen Torgelow am See und Rügeband zu einem schweren 
Verkehrsunfall.
Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 36-jährige deutsche Fahrer 
eines PKW Seat in Richtung Rügeband. Aus bislang ungeklärter Ursache 
kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und 
kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 36-Jährige wurde bei dem 
Unfall lebensbedrohlich verletzt. Zwei Ersthelfer retteten den 
Verletzten aus seinem Fahrzeug und versorgten ihn bis zum Eintreffen 
der Rettungskräfte. Er wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung ins
Klinikum Neubrandenburg verbracht. 
Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein 
Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene 
Gesamtsachschaden wird aus ca. 8.000 Euro geschätzt. 
An dem Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei 37 Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehren Torgelow am See, Plasten und Waren 
(Müritz) beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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