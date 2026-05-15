Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Autofahrer fährt gegen Baum
Neustrelitz (ots)
Bei einem Unfall heute Vormittag in der Neustrelitzer Lessingstraße sind ein 83-jähriger Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin verletzt worden und ins Klinikum gekommen.
Nach derzeitigen polizeilichen Kenntnissen soll der Fahrer gesundheitliche Probleme gehabt haben und dadurch mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen den Baum gefahren sein. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Polizei beschlagnahmt.
Das Auto ist Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.
Bei den Beteiligten handelt es sich um Deutsche.
Rückfragen bitte an:
Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell