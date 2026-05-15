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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann flüchtet von Kontrollstelle der Polizei und wird gefasst

Demmin (ots)

Gestern Abend haben Demminer Polizeibeamte in der Baumannstraße den Verkehr kontrolliert. Gegen 23:30 Uhr wollte ein Beamter mit beleuchteter Anhaltekelle einen Autofahrer stoppen und in die Kontrollstelle fahren lassen. Der Fahrer fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn, um der Kontrolle auszuweichen. Dabei fuhr er so dicht an dem Polizisten vorbei, dass sich Kelle und Außenspiegel berührten. Der PKW-Fahrer floh zunächst und konnte durch weitere Beamte, die sich sofort an die Verfolgung machten, in der Grünstraße gestellt werden.

Der Autofahrer stieg aus, wurde von der Polizei belehrte und war durchweg provokativ und aggressiv. Der 48-jährige Fahrer willigte nach mehrfachem Hin und Her in einen Atemalkoholtest vor Ort ein und pustete 1,45 Promille. Er wurde zur Blutprobenentnahme in die Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde anschließend durch die Polizei sichergestellt, wogegen er sich zunächst verbal und auch durch körperliches Angreifen des Beamten wehrte.

Der Mann hat die Beamten durchgehend massiv beleidigt und bedroht, weshalb gegen ihn nicht nur wegen Nötigung und Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt wird.

Der Mann ist Deutscher.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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