Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, gegen 22.15 Uhr, erschien ein 16-jähriger Gelsenkirchener an der Wohnanschrift eines 56-jährigen Gelsenkircheners in Bulmke-Hüllen, um ein Mobiltelefon zu kaufen. Im Zuge des Verkaufsgesprächs übergab der Geschädigte dem Beschuldigten das Mobiltelefon zur Ansicht. Der Beschuldigte griff in seine Hosentasche und zog ein Reizstoffsprühgerät hervor. Dieses setzte er unvermittelt gegen den Geschädigten ein und flüchtete mitsamt Mobiltelefon vom Tatort, konnte aber im Rahmen der Tatortbereichsfahndung durch Polizeibeamte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei führte er sowohl das Reizstoffsprühgerät als auch das entwendete Mobiltelefon mit sich. Der Beschuldigte wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und später der Kriminalwache überstellt. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der jugendliche Beschuldigte seinen Angehörigen übergeben. Der Geschädigte wurde durch den Einfluss des Reizgases leicht verletzt, bedurfte aber keiner ärztlichen Behandlung.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Nowak
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

