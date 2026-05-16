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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L25 bei Mirow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 16.05.2026, gegen 14:38 Uhr, ereignete sich auf der L25, auf Höhe 
der Urlaubersiedlung Granzow, ein schwerer Verkehrsunfall.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 76-jährige Fahrerin eines 
PKW Renault Landesstraße aus Richtung Roggentin kommend in Richtung 
Mirow. In einer Linkskurve kam der PKW aus bislang ungeklärter 
Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen 
Straßenbaum. Dabei wurden die Fahrzeugführerin schwer und ihr 
80-jähriger Mitfahrer lebensbedrohlich verletzt. Der Beifahrer wurde 
mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Neuruppin geflogen. 
Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum 
Neubrandenburg verbracht.
Beide Verletzten sind im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
wohnhaft.
Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. 
Am PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein 
Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 
12.250 Euro geschätzt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren elf 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mirow im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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