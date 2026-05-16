Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L25 bei Mirow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 16.05.2026, gegen 14:38 Uhr, ereignete sich auf der L25, auf Höhe der Urlaubersiedlung Granzow, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 76-jährige Fahrerin eines PKW Renault Landesstraße aus Richtung Roggentin kommend in Richtung Mirow. In einer Linkskurve kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Dabei wurden die Fahrzeugführerin schwer und ihr 80-jähriger Mitfahrer lebensbedrohlich verletzt. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Neuruppin geflogen. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Beide Verletzten sind im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wohnhaft. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Am PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 12.250 Euro geschätzt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren elf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mirow im Einsatz.

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