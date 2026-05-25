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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Weingarten (Pfalz) (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag, den 23.05.2026 gegen 17:00 Uhr bis Sonntagmorgen 09:30 Uhr brachen bislang Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Schloßgasse in Weingarten ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Die genaue Schadenssumme ist derzeit unbekannt.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im tatrelevanten Zeitraum, nimmt die Polizei Germersheim unter Tel.: 07274 9580 oder E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Dennis Bettinger

Telefon: 07274 958-1610
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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