POL-PDLD: bekiffter Rollerfahrer
Lustadt (ots)
Am Sonntagabend, den 24.05.2026 gegen 20:25 Uhr wurde ein E-Roller-Fahrer in der Augustin-Violet-Straße in Lustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei äußerte der 28-jährige Fahrer Cannabispatient zu sein und legte den Beamten ein entsprechendes Rezept vor. Da er zudem angab, wenige Stunden zuvor den letzten Joint geraucht zu haben, wurde dem 28-Jährigen aufgrund des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr dennoch die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.
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