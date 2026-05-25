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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: bekiffter Rollerfahrer

Lustadt (ots)

Am Sonntagabend, den 24.05.2026 gegen 20:25 Uhr wurde ein E-Roller-Fahrer in der Augustin-Violet-Straße in Lustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei äußerte der 28-jährige Fahrer Cannabispatient zu sein und legte den Beamten ein entsprechendes Rezept vor. Da er zudem angab, wenige Stunden zuvor den letzten Joint geraucht zu haben, wurde dem 28-Jährigen aufgrund des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr dennoch die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Dennis Bettinger

Telefon: 07274 958-1610
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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