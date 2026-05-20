Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfall auf A1++Vollsperrung der K9 nach Unfall++Lkw flüchtet nach Unfall auf A1++Zwei Verletzte bei Unfall+

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Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unfall auf A1+ A1/Achim. Am Dienstagmorgen kam es gegen 9.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A1, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem Sattelzug die A1 in Richtung Münster, als er zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz verkehrsbedingt bremsen musste. Ein dahinter fahrender 53-jähriger Fahrer eines Transporters erkannte dies nach bisherigen Erkenntnissen zu spät und fuhr auf den Sattelzug auf. Der 53-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste der rechte und mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.

+Vollsperrung der K9 nach Unfall+ Langwedel. Am Dienstagmorgen kam es gegen 08.45 Uhr auf der K 9 zu einem Unfall mit einem Kranfahrzeug. Ein 39-Jähriger befuhr die Feldstraße, als er zwischen Langwedel und dem Abzweig nach Lindholz aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Kranfahrzeug geriet in den Seitenraum und kam anschließend auf dem Grünstreifen in Schräglage zum Stehen. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Feldstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

+Lkw flüchtet nach Unfall auf A1+ A1/Ottersberg. Am Dienstagmittag kam es auf der A1 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 13 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines BMW den linken Fahrstreifen in Richtung Münster. Zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden, bislang unbekannten Lkw. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem der nachfolgende Seat eines 39-Jährigen beschädigt. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein 33-jähriger Mitfahrer im BMW wurde leicht verletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem beteiligten Lkw oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232/94590 zu melden.

+Zwei Verletzte bei Unfall+ Blender. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L 203 verletzten sich zwei Personen leicht. Ein 34-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Straße In der Marsch aus Richtung Verden kommend und wollte nach links in die Oister Dorfstraße abbiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden 41-jährigen Lkw-Fahrer. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Skoda zurück, wodurch ein 59-jähriger Opel-Fahrer ausweichen musste und gegen einen Poller am Straßenrand stieß. Der 41-Jährige sowie ein 29-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

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