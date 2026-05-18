Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: +Flugbetrieb gestört+
Landkreise Verden & Osterholz (ots)
LANDKREIS VERDEN
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LANDKREIS OSTERHOLZ
+Flugbetrieb gestört+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagvormittag kam es in der Straße Hinter dem Hafen zu einem Vorfall mit einer Drohne, welche den Flugbetrieb eines Segelflughafens störte. Nach ersten Erkenntnissen flog gegen 11.20 Uhr eine Drohne über den Flugplatz und verhinderte damit zeitweise die Landung eines Segelflugzeuges. Die Drohne entfernte sich anschließend in Richtung Tietjenshütte. Die Person, welche die Drohne steuerte, ist derzeit unbekannt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Drohne oder verantwortlichen Personen haben, sich unter 04791-3070 zu melden.
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Fenja Land
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