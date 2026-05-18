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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Flugbetrieb gestört+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Flugbetrieb gestört+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagvormittag kam es in der Straße Hinter dem Hafen zu einem Vorfall mit einer Drohne, welche den Flugbetrieb eines Segelflughafens störte. Nach ersten Erkenntnissen flog gegen 11.20 Uhr eine Drohne über den Flugplatz und verhinderte damit zeitweise die Landung eines Segelflugzeuges. Die Drohne entfernte sich anschließend in Richtung Tietjenshütte. Die Person, welche die Drohne steuerte, ist derzeit unbekannt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Drohne oder verantwortlichen Personen haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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