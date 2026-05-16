Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 16.05.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - Verkehrsunfallflucht: Am Freitag, dem 15.05., befuhr gegen 11:25 Uhr eine 75-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem roten Scoda Fabia den Kreisel im Berliner Ring. Ein hinter ihr fahrender Fahrzeugführer wollte offenbar zu schnell aus dem Kreisel ausfahren und kollidierte dabei mit dem vor ihm fahrenden Scoda. Anschließend entfernte sich der unfallverursachende Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, ohne die notwendig gewordene Unfallaufnahme zu ermöglichen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Bereich Achim

Uphusen - Pkw-Diebstahl: Am Freitagmittag versuchte ein 22-jähriger aus Nortrup ein Zimmer eines Hotels in Uphusen anzumieten, was jedoch aufgrund fehlender Zahlungsmöglichkeiten misslang. Allerdings gelang es ihm, zunächst den Pkw-Schlüssel und im weiteren Verlauf den Pkw des Hotelbetreibers zu entwenden. Der 22-jährige flüchtete mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung, konnte jedoch in den Abendstunden im Rahmen der Fahndung in seinem Heimatbereich von der dortigen Polizei angetroffen werden. Da im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen ebenfalls bekannt wurde, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss er sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

Achim - Pedelec von Grundstück entwendet: Am Freitagmittag wurde in dem kurzen Zeitraum zwischen 13:10 bis 13:20 Uhr ein abgeschlossenes Pedelec-Damen-Trekkingrad in weiß von einem Grundstück in der Pavillonstraße entwendet. Wer in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizei Achim unter 04202/996-0 in Verbindung zu setzen.

Achim - Kind bei Unfall leicht verletzt: Bei einem Unfall in Achim wurde am Freitagnachmittag ein 10-jähriger Junge aus Verden leicht verletzt. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad im Philosophenweg in Richtung Bahnhof, als ihm im Kurvenbereich ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Oyten mit einem Citroen entgegenkam, welcher in diesem Moment gerade an einem geparkten Pkw vorbeifuhr. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Junge stürzte.

Achim - Motorradfahrer leicht verletzt: Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der Bremer Straße in Achim ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Motorrad, wodurch der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich, weil der 63-jährige Fahrer des Transporters vom rechten Fahrbahnrand anfuhr und dabei den von hinten kommenden, mit überhöhter Geschwindigkeit bereits überholenden, 23-jährigen Motorradfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Das Motorrad wurde im Weiteren noch gegen einen entgegenkommenden Pkw geschleudert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 6000,- EUR. Sowohl der Fahrer des Transporters als auch der Motorradfahrer müssen sich für den Unfall verantworten.

Bereich Osterholz

Worpswede - Einbruch in Wohnhaus: Am frühen Freitagnachmittag drangen bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Heudorfer Straße in Worpswede im Ortsteil Hüttenbusch ein. Im Inneren des Wohnhauses entwendeten die Täter aufgefundenes Bargeld und entfernten sich anschließend samt Diebesgut unerkannt vom Grundstück. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 04791/3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Achim - Unfall mit mehreren Verletzten: Am Freitagmorgen kam es gegen 06:30 Uhr auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den AS Achim/Ost und Nord zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Der 67-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Polen befuhr den linken Fahrstreifen. Beim Wechsel auf den Hauptfahrstreifen übersah er den Toyota eines 44-jährigen aus Bremen. Durch den Zusammenstoß wurden der Bremer und vier weitere Insassen im Alter von 39, 40, 44 und 53 Jahren leicht verletzt, mussten aber nicht weiter ärztlich behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5000,-EUR.

Verden - Unfall unter Alkoholeinfluss: Am Freitagmorgen ereignete sich gegen 07:40 Uhr zwischen den AS Verden/Nord und Ost ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Ein 21-jähriger Oytener befuhr mit seinem Audi den linken Fahrstreifen der Autobahn. Vermutlich infolge vorherigen Alkoholkonsums kam er nach rechts ab und kollidierte mit dem Auflieger eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges. Dabei riss das rechte Vorderrad des Pkw ab, worauf der Audi auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Führer des Sattelzuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung von über 0,7 Promille fest. Sie ließen daraufhin eine Blutprobe bei dem Beteiligten entnehmen und stellten den Führerschein sicher. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Pkw musste der linke Fahrstreifen länger gesperrt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 5500,-EUR. Zeugen, die Angaben zum Hergang oder dem flüchtigen Sattelzug machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/94590 zu melden.

Langwedel - Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am Samstag, gegen 00:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel den 36-jährigen Fahrer eins BMW aus Neustadt am Rübenberge. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass er den mitgeführten Anhänger mit Klasse B nicht ziehen durfte. Sie untersagten daher die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis gegen den Mann ein. Der Anhänger wurde abgekoppelt und musste von einem anderen Fahrer abgeholt werden.

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