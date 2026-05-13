Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Restaurant++Sitzgelegenheit auf Spielplatz in Brand gesetzt++Zwei Radfahrende bei Unfall leicht verletzt++Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Restaurant+ Oyten. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Straße An der Autobahn zu einem Einbruch in ein Restaurant. Bislang unbekannte Täter zerstörten eine Fensterscheibe und konnten das Fenster anschließend öffnen. Im Inneren entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten anschließend wieder über den Einstiegsweg. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Sitzgelegenheit auf Spielplatz in Brand gesetzt+ Achim. Auf einem Spielplatz in der Bromberger Straße setzten bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch auf unbekannte Art und Weise eine Sitzgelegenheit in Brand. Ein Anwohner bemerkte gegen 00.20 Uhr das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand zügig löschen, sodass nur Sachschaden an dem Tisch entstand. Es wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zwei Radfahrende bei Unfall leicht verletzt+ Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall an der Moorhauser Landstraße sind am Dienstagnachmittag zwei Radfahrende leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 28-jährige Pedelec-Fahrerin und ein 33-jähriger Radfahrer die Moorhauser Landstraße und passierten eine Einmündung. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 65-jährige Fahrerin eines Kia, aus der Goebelstraße nach rechts abzubiegen. Dabei übersah sie die Pedelec-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Pedelec-Fahrerin und riss dabei den neben ihr fahrenden Radfahrer mit zu Boden. Beide erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

+Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt+ Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der K27 zur L154 ist ein Radfahrer am Dienstag gegen 20 Uhr leicht verletzt worden. Ein 47-jähriger Smart-Fahrer beabsichtigte, von der K27 nach rechts auf die Heidberger Straße abzubiegen. Dabei missachtete er das Stoppschild und übersah einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Radfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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