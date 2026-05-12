Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Büroräume eines Geschäftes++Vergiftete Vögel aufgefunden - Zeugen gesucht++Hoher Sachschaden - Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Büroräume eines Geschäftes+ Achim. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr, bis Montag, 08.40 Uhr, durch das gewaltsame Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters Zutritt zu einem Geschäft in der Straße Fritz-Lieken-Eck. Im Inneren gelangten sie in einen Büroraum, wo sie einen Tresor gewaltsam öffneten und Bargeld entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit dem Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter 04202-9960 entgegen.

+Vergiftete Vögel aufgefunden - Zeugen gesucht+ Kirchlinteln. Im Bereich Weitzmühlen wurden im Zeitraum vom 16.03.2026 bis zum 10.04.2026 drei tote Rotmilane aufgefunden. Untersuchungen ergaben, dass die Tiere durch das hochgiftige Pflanzenschutzmittel E605 (Parathionethyl) verendet sind. Dieses ist bereits seit 2002 in der EU verboten. Bereits im Jahr 2024 war es in der Weitzmühlener Feldmark zu einem ähnlichen Vorfall mit sechs toten Saatkrähen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass das Mittel gezielt ausgebracht wurde, möglicherweise zur Abwehr oder Tötung von Tieren. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Hoher Sachschaden - Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit+ Oyten/A1. Auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg kam es zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen am Montagabend gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 25 Jahre alter Fahrer eines BMW den rechten Fahrstreifen. Ein 59-jähriger Fahrer eines Transporters, der ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

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