Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Täter betrinkt sich während Einbruch +++ Unverantwortlicher Fahrzeugführer +++ Bootdiebe gestellt +++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus +++ Unfall mit Verletzten +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 09.05.2026

Landkreis Verden

+++ Täter betrinkt sich während Einbruch +++ Unverantwortlicher Fahrzeugführer +++

Täter betrinkt sich während Einbruch

Verden. Für die Verdener Polizei kam es am Freitagvormittag zu einem kuriosen Einsatz. Den Beamten wurde eine Person gemeldet, die in der "Obere Straße" in einem Lokal stehen solle und von Innen gegen eine Scheibe schlagen solle. Beim Eintreffen der Polizei konnte tatsächlich eine Person im Innenraum der Lokalität festgestellt werden. Nach Angaben des Mannes sei er in der Bar eingeschlossen worden. Letztendlich stellte sich heraus, dass der 41-jährige Mann aus Verden gewaltsam in die Bar eingedrungen war und sich an den vorhandenen alkoholischen Kaltgetränken bediente. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Nach einer richterlichen Anordnung wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Unverantwortlicher Fahrzeugführer

Dörverden/Wahnebergen. Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 34-jähriger Mann mit einem Pkw den Rotdornweg in Dörverden OT Wahnebergen. Dabei fiel auf, dass der Mann ein kleines Kind während der Fahrt auf dem Schoß hielt. Zudem stand ein weiteres Kind im Fußraum der Beifahrerseite. Jeweils ohne jede Sicherung. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren samt Bußgeld.

Landkreis Osterholz

+++ Bootdiebe gestellt +++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus +++ Unfall mit Verletzten +++

Bootdiebe gestellt

Brake/Schwanewede. Am Freitagmittag kam es am Bootsanleger in Brake zu einem Diebstahl von einem ca. 5m langen Motorboot. Insgesamt vier Täter starteten das Boot und begaben sich auf der Weser zunächst in Richtung Bremen. Die Tat konnte durch eine Zeugin beobachtet werden, die umgehend die Polizei alarmierte. Das entwendete Boot konnte wenig später durch die Wasserschutzpolizei auf dem Wasser festgestellt werden. Beim Erblicken der Polizeiboote flüchteten die Täter an Land auf die Flussinsel Harrier Sand. Dort konnten sie wenig später u.a. von den Beamten der Schwaneweder Polizei gestellt werden. Gegen die Täter, die zwischen 19 und 23 Jahren alt waren, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Schwanewede. Am späten Freitagabend kam es in der Gemeinde Schwanewede zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus im Holthorster Weg. Nachdem die Bewohnerin zunächst verdächtige Geräusche wahrgenommen hatte, schaltete sie das Licht ein, konnten jedoch keine weiteren Hinweise auf einen möglichen Einbruch gewinnen. Am nächsten Morgen stellte die Bewohnerin Einbruchspuren an der Terrassentür fest. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können und sonstige verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Osterholz unter der Tel. 04791-3070 zu melden.

Unfall mit Verletzten

Lilienthal. Am Freitagnachmittag kam es in Lilienthal auf der Worphauser Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 73-jährige Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Fahrzeugführer und seine 78-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.500EUR.

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