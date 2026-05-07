Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brand eines Baumstumpfes++Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeugen gesucht++Eine Person bei Unfall leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Brand eines Baumstumpfes+ Kirchlinteln. Im Bereich einer Baustelle an der Alte Weitzmühlener Straße geriet am Mittwochmorgen gegen 08.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Baumstumpf in Brand. Ein Mitarbeiter auf der Baustelle bemerkte das Feuer und konnte den Baumstumpf bis zum Eintreffen der Feuerwehr ablöschen. Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

+Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeugen gesucht+ Achim. Am Mittwoch, gegen 12.55 Uhr, kam es im Bereich der Rieckenbergstraße zur Bergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer die Rieckenbergstraße und beabsichtigte, in die Bergstraße einzubiegen. Dabei stieß er mit einem von links kommenden Jungen einem Fahrrad zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Der Fahrer ausgestiegen und habe sein verlorenes Kennzeichen eingesammelt, danach sei er weitergefahren. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit Verdener Zulassung handeln, der im Frontbereich beschädigt sein dürfte.

Unmittelbar hinter dem beteiligten Fahrzeug soll ein Mercedes gefahren sein, dessen Fahrer oder Fahrerin den Unfall möglicherweise beobachtet hat. Die Polizei bittet diese Person sowie weitere Zeugen, sich unter 04202-9960 beim Polizeikommissariat Achim zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Eine Person bei Unfall leicht verletzt+ Ritterhude. Am Mittwoch, gegen 18.40 Uhr, kam es auf der B 74 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 30-jährige Fahrerin eines Audi bremste ihr Fahrzeug ab, um nach links in die Straße "Am Großen Geeren" abzubiegen. Dies erkannte ein nachfolgender 55-jähriger Fahrer eines Daimler zu spät und fuhr auf das bereits stehende Fahrzeug auf. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

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