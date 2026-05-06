Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Abgelenkt für Taschendiebstahl++Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Abgelenkt für Taschendiebstahl+ Oyten. Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Dienstagvormittag in einer Drogerie in der Hauptstraße die Hilfsbereitschaft einer Kundin aus und entwendete Bargeld aus deren Portemonnaie. Ersten Informationen zufolge sprach der Mann die 77-Jährige in einem Geschäft an und bat sie, Geld zu wechseln. Während die Frau dem Anliegen nachkam, gelang es dem Täter, unbemerkt Bargeld aus dem Portemonnaie zu entwenden. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst an der Kasse.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 45 Jahre alten und ca. 170 cm großen Mann gehandelt haben. Dieser habe eine dickliche Statur und kurze schwarze Haare gehabt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter 04207-911060 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, insbesondere in Alltagssituationen mit engem Kontakt zu fremden Personen wachsam zu bleiben und persönliche Wertgegenstände stets im Blick zu behalten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, kam es auf der Straße Heidkrug zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Audi die L149 in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er während der Fahrt einen medizinischen Notfall und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr über den Geh- und Radweg und kollidierte anschließend mit einer Straßenlaterne. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro.

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