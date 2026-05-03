Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 03.04.2026
Landkreise Verden und Osterholz (ots)
Bereich PI Verden
Versuchter Einbruch in Apotheke
Verden. In der Samstagnacht, 02.05.2026, wurde versucht in die Apotheke in der Straße Lugenstein einzubrechen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Zeit kurz vor Mitternacht wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.
Bereich PK Achim
Keine presserelevanten Ereignisse
Bereich Autobahnpolizei Langwedel
Keine presserelevanten Ereignisse
Bereich Osterholz
Verkehrsunfall mit Pedelec
Lilienthal. Eine 78-Jährige befuhr am Samstagmittag, 02.05.2026, mit ihrem Pedelec den Radweg der Hauptstraße stadtauswärts. Aufgrund zwei entgegenkommender Kinder auf Fahrrädern, die den Radweg in unzulässiger Richtung befuhren, musste die 78-Jährige ausweichen. Hierbei geriet die 78-Jährige mit ihrem Pedelec an eine Kante der Pflasterung und stürzte. Schwerverletzt wurde die 78-Jährige mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Lilienthal verbracht. Die beiden entgegenkommenden Radfahrer entfernten sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Angaben zu den beiden Kindern können bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter 04791-3070 getätigt werden.
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