Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 01.05.2026

Verden / Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Ohne Führerschein unterwegs

Verden. Am Donnerstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Verden in der Schleppenföhrerstraße einen Ford Transit mit Anhänger. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 37-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE war, die aufgrund der zulässigen Gesamtmasse des Gespanns notwendig gewesen wäre. Darüber hinaus ergab die Kontrolle, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Gegen den 37-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Bereich PK Achim

Alkoholisiert am Steuer

Achim. Am Freitagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei in Achim einen 56-jährigen Mann, der mit seinem Kleinkraftrad durch die Fußgängerzone fuhr. Bereits während der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann wies einen Wert von 3,30 Promille auf und galt damit als absolut fahruntüchtig. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, im Rahmen dessen er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Achim. Am Donnerstag kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 34-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter die Straße "Hühnerkamp" befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Gegen den 34-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholisiert verunfallt

Blender. Am Samstagmorgen meldete ein Passant über den Notruf einen Verkehrsunfall in der Straße "In der Marsch". Nach ersten Angaben war ein Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Der Fahrzeugführer habe sich anschließend zu Fuß vom Unfallort entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte der Polizei Verden den 39-jährigen Unfallverursacher im Nahbereich antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Zudem fanden die Beamten bei ihm eine weiße, pulvrige Substanz, bei der es sich nach derzeitigem Stand um Betäubungsmittel handeln dürfte. Gegen den 39-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darüber hinaus wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Tanz in den Mai Veranstaltungen im Bereich des Polizeikommissariats Achim

Wie bereits in den vergangenen Jahren fanden auch diesmal im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Achim zahlreiche Veranstaltungen anlässlich des "Tanz in den Mai" statt. Als größte Veranstaltungen sind dabei "Tanz in den Mai in Fischerhude" mit rund 3.500 Teilnehmenden sowie das Strandfest in Blender mit etwa 1.800 Gästen hervorzuheben. Darüber hinaus wurden mehrere Feiern in örtlichen Gaststätten durchgeführt. Die Polizei war im Rahmen der Veranstaltungen mit einem erhöhten Kräfteaufgebot im Einsatz. Insgesamt ziehen die Einsatzkräfte eine positive Bilanz: Sämtliche Veranstaltungen verliefen nahezu vollkommen friedlich.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Unfallverursacher gesucht

A1. Am Donnerstag, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Oyten in Höhe des Parkplatz Thünen zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fahrer eines Wohnmobils aus Münster überfuhr auf der Autobahn liegende Fahrzeugteile eines unbekannten Verlierers. Dabei wurde sein Wohnmobil so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Hinweis über den Verlierer / Verursacher nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232-94590 entgegen.

Bereich PK Osterholz

Einbruch in Einfamilienhaus

Ritterhude. Am Donnerstagnachmittag nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Struckbergstraße aus. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Küchenfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Anschluss durchsuchten die Täter das Haus gezielt nach Diebesgut und entwendeten dabei diversen Schmuck. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

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