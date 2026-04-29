Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Streit nach Verkehrsunfall++Gabelstapler löst Alarmanlage aus++Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall++Einbruch in Vereinsheim++Scheibe bei Einbruch zerstört++Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Streit nach Verkehrsunfall+ Dörverden. Am Bahnhof kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem E-Scooter-Fahrer. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem E-Scooter vom Bereich des Bahnsteigs aus den Wendehammer für den Busverkehr. Dabei übersah er ein Kind auf einem Fahrrad und stieß mit dem Jungen zusammen. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt.

Nach dem Unfall soll es zwischen dem Vater des Jungen und dem beteiligten E-Scooter-Fahrer zu einem Streit und in der Folge zu einer Körperverletzung zum Nachteil des 20-Jährigen gekommen sein.

+Gabelstapler löst Brandmeldeanlage aus+ Oyten. Am frühen Dienstagmorgen gegen 03.10 Uhr geriet in der Rudolf-Diesel-Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein Gabelstapler in Brand. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Arbeitshalle. Der entstandene Rauch löste die Brandmeldeanlage aus und alarmierte die Feuerwehr, die den Gabelstapler aus der Halle zog und ablöschte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

+Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall+ Achim. Bei einem Auffahrunfall auf der Embser Landstraße am Dienstagnachmittag wurde eine 74-jährige Fahrerin leicht verletzt. Eine 82-jährige Fahrerin eines Daimlers befuhr hinter dem Ford der 74-Jährigen die L167 in Richtung Stadtmitte. Im stockenden Verkehr fuhr sie aufgrund von Unachtsamkeit auf das Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Vereinsheim+ Holste. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 18 Uhr und 09 Uhr gewaltsam Zutritt über ein Seitenfenster zu einem Vereinsheim in der Straße Zum Neuen Esch. Im Gebäude entwendeten die Täter mehrere Elektronikgegenstände. Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen können der Polizeistation Hambergen unter 04793-957580 mitgeteilt werden.

+Scheibe bei Einbruch zerstört+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht zu Mittwoch brachen zwei bislang unbekannte Täter in der Kirchstraße eine Vitrine eines Juweliers auf. Gegen 01 Uhr zerstörten die Täter eine Scheibe der Vitrine und entwendeten daraus Schmuck. Als sie von einem Zeugen bemerkt wurden, flüchteten die Personen zu Fuß in Richtung Marktweide. Eine sofortige Fahndung nach den beiden Tätern verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen haben oder weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag gegen 15.50 Uhr kam es auf der L153 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Zwei Opel befuhren die Straße Stubbenkuhle in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 39-jährige Fahrerin in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 74-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß geriet der Opel des Fahrers nach rechts von der Fahrbahn, bevor er zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 11.000 Euro.

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