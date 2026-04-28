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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einsatztraining auf Industriegelände in Achim-Embsen+

Landkreis Verden (ots)

+Einsatztraining auf Industriegelände in Achim-Embsen+ Achim. Am Dienstag, den 28. April, ab 8 Uhr findet auf einem Betriebsgelände in Achim-Embsen ein größer angelegtes Einsatztraining der Polizeiinspektion Verden/Osterholz statt. Dabei werden verschiedene Einsatzszenarien nachgestellt und die Zusammenarbeit der eingesetzten Kräfte unter möglichst einsatznahen Bedingungen geübt. In diesem Zusammenhang kann es zeitweise auch zum Einsatz einer polizeilichen Drohne kommen.

Ziel der Übung ist es, die Einsatzkräfte auf unterschiedliche Lagen vorzubereiten, Abläufe weiter zu optimieren und die Umsetzung von Einsatzkonzepten auch in unbekannten Umgebungen sicherzustellen. Die Übung wird voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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