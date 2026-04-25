Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 25.04.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

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LANDKREIS VERDEN

Pkw beschädigt und weggefahren

Verden. Am Freitagvormittag kam es bei der Außenstelle des Domgymnasiums in der Josephstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Fahrer oder Fahrerin eines weißen Pkw hatte den Lehrerparkplatz vermutlich unberechtigt genutzt und beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen VW an der Frontschürze touchiert. Trotz erheblichen Schadens, den die Polizei auf ca. 4000,- EUR schätzt, fuhr der oder die Verursachende einfach davon. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060.

Erheblich beeinträchtigt und ohne Führerschein unterwegs

Verden. In der Nacht zum Samstag, gegen 03:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Verden auf der B 215 in Hönisch einen Transporter aus Delmenhorst. Der 36jährige Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheines und stand zudem unter Einfluss von Alkohol und anderen Substanzen. Nach Entnahme einer Blutprobe musste der Mann aus Hoya das Fahrzeug stehen lassen.

Berauscht unterwegs

Oyten. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel kontrollierten gegen Mitternacht in der Nacht zu Samstag zusammen mit Kräften des Zolls auf der Autobahn A 1 einen 28 Jahre alten Autofahrer. Diverse Auffälligkeiten führten zu dem Verdacht, dass der Fahrer vor Fahrtantritt berauschende Mittel zu sich genommen hatte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, weshalb der Fahrer eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Der polnische Staatsbürger mit Wohnsitz in den Niederlanden musste zur Sicherung des Verfahrens 775 Euro hinterlegen und sein Fahrzeug bis zu Wiedererlangung seiner Fahrtüchtigkeit stehen lassen.

VU-Flucht bei Dodenhof

Ottersberg/Posthausen. Am Freitagmorgen, in der Zeit von 09:50 Uhr bis 12:05 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz des Kaufhauses Dodenhof, Parkplatz P 3, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch unbekannten Verursacher ein silberner Opel Corsa an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ottersberg unter Tel. 04205/315810 zu melden.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Achim. Am späten Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 17jährigen Achimer, weil er unzulässig mit einer weiblichen Begleitung auf seinem E-Scooter fuhr. Im Verlaufe der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter deutlich schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h fährt. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Gefährdung des Straßenverkehrs

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag, gegen 14:56 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 15, Neu-Sankt-Jürgen in Richtung "Teufelsmoorstraße" in Osterholz zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Aufgrund einer Augenerkrankung des lebensälteren Fahrzeugführers aus Osterholz-Scharmbeck kam dieser mehrfach in den Gegenverkehr und verursachte dadurch mehrere Beinaheunfälle, die durch die anderen Autofahrer verhindert werden konnten. Ein Strafverfahren wurde gegen den 76jährigen Osterholzer eingeleitet. Die Polizei Osterholz bittet Zeugen und gefährdete Autofahrer, sich unter Telefon 04791-3070 zu melden.

Diebstahl aus SB-Kasse

Lilienthal. Am Freitagmittag, um 13:32 Uhr, begab sich ein bisher unbekannter Mann zu einem Hofladen in der Straße "Im Uhlenbrook" und entwendet Bargeld aus einer freistehenden Kasse des Verkaufstresens. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß über die Häuserreihe der "Pillauer Straße 17". In der "Königsberger Straße" fand der Flüchtende ein Damenrad vor und fuhr mit diesem in unbekannte Richtung davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat können der Polizei Lilienthal unter Telefon 04298-465660 mitgeteilt werden.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ritterhude. Am Freitagmorgen, gegen 09:25 Uhr, kam es auf der Straße "Heidkamp" zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Der 61jährige Fahrzeugführer aus Hagen im Bremischen übersah bei einem Abbiegevorgang zur Autobahn 27 den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Opel eines 50jährigen Fahrers aus Osterholz-Scharmbeck. Infolge der Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge, ein VW Caddy und ein Opel Grandland, waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 19000EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitag, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 74 zu einem Verkehrsunfall eines Motorrades. Der 71jährige Fahrzeugführer aus Osterholz-Scharmbeck stürzte aus bisher ungeklärten Gründen bei einem Abbiegevorgang zu Boden. Dabei zog sich der Mann Verletzungen am Sprunggelenk zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der Schaden an der Yamaha fiel eher gering aus.

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