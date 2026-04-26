Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung

PI Verden/Osterholz (ots)

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LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Verdener Einkaufscenter

Verden. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:50 Uhr, wurde in einem Einkaufscentrum am Holzmarkt ein Einbruchalarm ausgelöst. Eine Überprüfung ergab, dass unbekannte Täter vermutlich über das Dach in den Vorraum mit dem Geldautomaten eingestiegen waren. Sie flüchteten vor Eintreffen der Polizei ohne Beute vom Tatort. Am Geldautomaten ließen sie einen erheblichen Schaden und ihr Werkzeug zurück. Wer in der Zeit nach Mitternacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Holzmarktes beobachtet hat, stelle sich bitte der Polizei unter Tel. 04231/8060 als Zeuge zur Verfügung.

Jugendliche Rollerfahrer liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Langwedel. Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, wollten Beamte der Polizei Verden im Bereich Verden-Eissel einen Motorroller kontrollieren, dessen Versicherungskennzeichen nicht in Ordnung schien. Statt anzuhalten, gab der Fahrer des mit zwei jungen Männern besetzten Kleinkraftrades Gas und flüchtete mit ca. 60 km/h über Fuß- und Feldwege in Richtung Langwedel. Die Flucht ging hier weiter durch ein Wohngebiet bis nach Cluvenhagen, wo weitere Polizeifahrzeuge hinzukamen und den Flüchtenden einkeilten. Bei einer Kollision mit zwei Streifenwagen blieben alle Personen unverletzt und der Sachschaden fällt nur gering aus. Die Beamten stellten fest, dass an dem Roller ein falsches Kennzeichen angebracht und dieser damit unversichert war. Der 15jährige Fahrer hatte den Roller für eine Spritztour ausgeliehen, obwohl er gar nicht die ausreichende Fahrerlaubnis besitzt. Nach Einleitung mehrerer Strafverfahren konnten die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Fahrer stark beeinflusst

Langwedel. Kurz nach Mitternacht fiel einer Zivilstreife der Polizei Verden auf der A 27 ein bereits bekannter Fahrer mit einem VW Golf auf, der nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Als die Beamten den 27jährigen Langwedeler gestoppt hatten, fiel ihnen eine Beeinträchtigung durch Betäubungsmittel auf. Eine Durchsuchung seines Fahrzeuges führte anschließend zum Auffinden illegaler Substanzen. Nach Entnahme einer Blutprobe wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Volltrunken hinterm Steuer

Langwedel. Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen BMW in der Großen Straße, da er ihnen zuvor durch starke Schlangenlinien aufgefallen war. Der 59jährige Fahrer wurde vor Ort einem Alkoholtest unterzogen, der einen Wert von rund 2 Promille auswies. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet die Entziehung seiner Fahrerlaubnis.

Pkw überschlägt sich nach Überholvorgang

Langwedel. Am Samstagabend, um 22:05 Uhr, überholte ein 38 Jahre alter Achimer auf der A 27 in Fahrtrichtung Bremen einen anderen Autofahrer. Beim anschließenden Spurwechsel verlor er dann die Kontrolle über seinen Mazda und schleuderte dabei in den unbefestigten Seitenraum. Dort überschlug sich sein Fahrzeug mehrfach. Die Insassen, darunter zwei Kleinkinder im Alter von 1 und 3 Jahren und zwei weitere Mitfahrer im Alter von 22 und 36 Jahren, wurden durch den Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 30.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Verkehrsunfallflucht

Axstedt/Lübberstedt. Am Samstagabend, gegen 20:10 Uhr, kam es an dem kleinen Bahnübergang an der Straße "Unter den Eichen" zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Der bisher unbekannte flüchtige Fahrer eines VW setzte seine Fahrt nach Öffnung der Schranken fort und stieß beim Vorbeifahren mit einem noch haltenden Ford Fiesta aus dem Gegenverkehr zusammen. Anschließend verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beim Geschädigten wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei Osterholz bittet Zeugen, Hinweise unter Telefon 04791-3070 zu melden.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Schwanewede. Am Samstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Straße "An der Waldschmiede" zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Die 15jährige Beifahrerin des zuvor eingeparkten Kia öffnete die Fahrzeugtür und übersah hierbei, die auf gleicher Höhe und in gleicher Richtung fahrende 30jährige aus Bremen, welche den Geh- und Radweg mit ihrem E-Scooter befuhr. Die Rollerfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß in der Folge mit der geöffneten Tür zusammen. Beim anschließenden Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.

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