PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Böschungsbrand an Bahngleisen++Einbruch in Erdgeschosswohnung++Bewohner verletzt sich leicht bei Garagenbrand+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Böschungsbrand an Bahngleisen+ Achim. Am Sonntagabend, gegen 20.10 Uhr, kam es an der Bahnstrecke in Richtung Bremen aus bislang unbekannter Ursache zu einem Böschungsbrand. Die Feuerwehr konnte den ca. 10 Meter langen Brand im Ortsteil Uphusen zügig löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Erdgeschosswohnung+ Ritterhude. Am Wochenende, zwischen Freitag 16 Uhr und Sonntag 09.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Fasanenstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zur Wohnung und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Bewohner verletzt sich leicht bei Garagenbrand+ Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Montagmorgen, gegen 02 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Garagenbrand in der Eichenstraße gerufen. Die Bewohner bemerkten in der Nacht das Piepen des Rauchmelders und stellten beim Nachschauen fest, dass Rauch aus der Garage kam. Nach ersten Erkenntnissen war ein E-Bike aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Bei dem Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, atmete ein Bewohner Rauch ein und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 12:36

    POL-VER: Pressemitteilung

    PI Verden/Osterholz (ots) - . LANDKREIS VERDEN Einbruch in Verdener Einkaufscenter Verden. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:50 Uhr, wurde in einem Einkaufscentrum am Holzmarkt ein Einbruchalarm ausgelöst. Eine Überprüfung ergab, dass unbekannte Täter vermutlich über das Dach in den Vorraum mit dem Geldautomaten eingestiegen waren. Sie flüchteten vor Eintreffen der Polizei ohne Beute vom Tatort. Am Geldautomaten ließen sie einen erheblichen Schaden und ihr Werkzeug ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 12:18

    POL-VER: Pressemitteilung vom 25.04.2026

    PI Verden/Osterholz (ots) - . LANDKREIS VERDEN Pkw beschädigt und weggefahren Verden. Am Freitagvormittag kam es bei der Außenstelle des Domgymnasiums in der Josephstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Fahrer oder Fahrerin eines weißen Pkw hatte den Lehrerparkplatz vermutlich unberechtigt genutzt und beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen VW an der Frontschürze touchiert. Trotz erheblichen Schadens, den die Polizei ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 10:50

    POL-VER: Pressemitteilungen der PI Verden/Osterholz für den Landkreis Osterholz

    Landkreis Osterholz (ots) - LANDKREIS OSTERHOLZ +Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin+ Lilienthal. Unbekannte Täter haben sich am Donnerstag gegen 12.50 Uhr als Wasserwerker ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung einer Frau in der Straße Stadskanaal verschafft. Während einer der Täter die Geschädigte im Badezimmer ablenkte, durchsuchte ein weiterer Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren