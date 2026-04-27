Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Böschungsbrand an Bahngleisen++Einbruch in Erdgeschosswohnung++Bewohner verletzt sich leicht bei Garagenbrand+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Böschungsbrand an Bahngleisen+ Achim. Am Sonntagabend, gegen 20.10 Uhr, kam es an der Bahnstrecke in Richtung Bremen aus bislang unbekannter Ursache zu einem Böschungsbrand. Die Feuerwehr konnte den ca. 10 Meter langen Brand im Ortsteil Uphusen zügig löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Erdgeschosswohnung+ Ritterhude. Am Wochenende, zwischen Freitag 16 Uhr und Sonntag 09.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Fasanenstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zur Wohnung und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Bewohner verletzt sich leicht bei Garagenbrand+ Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Montagmorgen, gegen 02 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Garagenbrand in der Eichenstraße gerufen. Die Bewohner bemerkten in der Nacht das Piepen des Rauchmelders und stellten beim Nachschauen fest, dass Rauch aus der Garage kam. Nach ersten Erkenntnissen war ein E-Bike aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Bei dem Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, atmete ein Bewohner Rauch ein und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

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