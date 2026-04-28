Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren+ Ottersberg. Am Montagmorgen kam es in der Schulstraße im Ortsteil Posthausen zu Nachbarschaftsstreitigkeiten, die eskalierten und mit mehreren verletzten Personen sowie einem Großaufgebot an Polizei- und Rettungskräften endeten.

Nach bisherigen Informationen gerieten bereits am Sonntagnachmittag zwei benachbarte Familien in Streit und verletzten sich dabei gegenseitig. Am Montagmorgen kam es erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Familienmitgliedern, bei der auch Gartengeräte und andere gefährliche Gegenstände benutzt worden sein sollen. Dabei erlitten elf Personen Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

+Brand von drei Pkw auf Parkplatz+ Achim. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten in der Nacht zu Dienstag gegen 0.50 Uhr drei nebeneinander auf einem Parkplatz in der Annaberger Straße abgestellte Pkw in Brand. Da sich das Feuer rasch bei den Fahrzeugen ausbreitete, wurden die Bewohner der angrenzenden Wohnungen vorsorglich evakuiert. In einem der Fahrzeuge befand sich zudem ein Beatmungsgerät mit Sauerstoffflasche, welches durch die Feuerwehr während der Löscharbeiten entfernt wurde.

Zwei Fahrzeuge, ein Audi und ein VW, brannten vollständig aus. Ein dritter Pkw, ebenfalls ein VW, wurde teilweise beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 57.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Auffahrunfall nach Sekundenschlaf+ Langwedel. Auf der A27, zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost, kam es am Montagmorgen gegen 06.20 Uhr zu einem Auffahrunfall. Nach ersten Erkenntnissen war ein 31-jähriger Fahrer eines Hyundai infolge von Sekundenschlaf auf den BMW eines 57-Jährigen aufgefahren. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Betonschutzwand und kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Durch Trümmerteile auf der Fahrbahn wurde zudem ein Mercedes eines vorbeifahrenden 57-Jährigen beschädigt. Der Fahrer des BMW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 18.500 Euro.

+Radfahrer wird schwer verletzt+ Achim. Am Montagmittag beabsichtigte ein 39-jähriger Fahrer eines Hyundai, mit seinem Pkw ein Tankstellengelände in der Uphuser Heerstraße zu verlassen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 21-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Brand in Gartenschuppen+ Ritterhude. In der Straße Am Sande wurde am Montagmorgen eine starke Rauchentwicklung aus einem Gartenschuppen gemeldet. Beim Überprüfen stellten die Einsatzkräfte einen brennenden Anhänger mit Gartenabfällen in dem Schuppen fest. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass nur der Anhänger beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich das Material selbst entzündet haben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

+Unfall zwischen Radfahrern+ Schwanewede. Am Montagmorgen gegen 07 Uhr kam es an einer Einmündung zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Ein 17-jähriger Radfahrer bog von der Straße Grüner Weg auf den Radweg der Leuchtenburger Straße ein. Zeitgleich befuhr eine 61-jährige Radfahrerin den Radweg und wollte nach links abbiegen. Beide kollidierten und wurden leicht verletzt. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

+Gegen Baum gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es auf der Myhler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 74-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau war mit ihrem Skoda auf der B74 in Richtung Hambergen unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte sie mit einem Straßenbaum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Eine 40-jährige Fahrerin eines VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß anschließend mit dem Skoda zusammen. Die 74-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro.

+Pedelec-Fahrerin verletzt sich leicht+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montag gegen 18 Uhr befuhr eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin den Gehweg im Laubenweg auf der falschen Straßenseite in Richtung Pennigbütteler Straße. Ein 69-jähriger Hyundai-Fahrer beabsichtigte, nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Pedelec-Fahrerin stark. In der Folge stürzte sie und verletzte sich leicht.

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