POL-VER: Nachtrag zur Meldung: +Auffahrunfall zwischen Pkw und Lkw auf der A27+

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Streit nach Verkehrsunfall+ Dörverden. Am Bahnhof kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem E-Scooter-Fahrer. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem E-Scooter vom Bereich des Bahnsteigs aus den ...

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