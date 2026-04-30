Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auffahrunfall zwischen Pkw und Lkw auf der A27++25-Jährige bei Unfall leicht verletzt++Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall zwischen Pkw und Lkw auf der A27+ Kirchlinteln/A27. Auf der A27 in Richtung Walsrode, zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West, kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt. Ersten Informationen zufolge kam ein 33-jähriger Fahrer eines Skoda aus bislang ungeklärter Ursache vom linken auf den rechten Fahrstreifen ab und fuhr auf den Sattelzug eines 30-jährigen Fahrers auf. Dabei verletzt er sich leicht. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die A27 voll gesperrt werden. Sowohl der Pkw als auch der Auflieger waren nicht mehr fahrbereit.

+25-Jährige bei Unfall leicht verletzt+ Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der B74 in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr wurde eine Person leicht verletzt. Eine 25-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr die Waller Heerstraße in Fahrtrichtung Hamburger Straße und ordnete sich auf der dortigen Linksabbiegerspur ein, um auf die A 27 in Richtung Bremen aufzufahren. Ein 68-jähriger Fahrer eines BMW wollte die A 27 verlassen und beabsichtigte, nach links auf die Waller Heerstraße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der 25-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt+ Ritterhude. Auf der L135 kam es am Mittwochvormittag, gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 70 Jahre alter Fahrer befuhr mit seinem Skoda die Ihlpohler Heerstraße in Fahrtrichtung Bremerhaven. Eine 75 Jahre alte Fahrerin befuhr die L 135 mit ihrem VW in entgegengesetzter Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Von-Liebig-Straße bog der Mann nach links ab und übersah dabei die vorfahrtberechtigte 75-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrerin leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

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