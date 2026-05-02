Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 02.05.2026

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Bereich Verden Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Betrunken mit dem Fahrrad Oyten: Am Freitagabend, gegen 21:50 Uhr, bemerkten Beamte der Polizei Achim einen 48-jährigen Mann, welcher in der Straße Meyerdamm in Oyten neben seinem Fahrrad lag. Den Beamten gegenüber erklärte er, dass er nur eine Pause machen wolle. Als die Beamten ihre Streifenfahrt fortsetzen wollten, stieg der Mann auf sein Fahrrad und fuhr in starken Schlangenlinien davon. Bei der dann durchgeführten Kontrolle durch die Beamten wurde festgestellt, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

keine Pflichtversicherung

Ottersberg: Am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Langen Straße in Ottersberg. Hierbei wurde festgestellt, dass für den E-Scooter keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht. Dem 16-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren auf Grund des fehlenden Versicherungsschutzes erwartet den jungen Mann ebenfalls.

Bereich BAB Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

LANDKREIS OSTERHOLZ

Pkw mit Baum kollidiert / Fahrzeugführer verstorben Lilienthal: Am Freitag kam es kurz vor Mitternacht auf der Kreisstraße 9 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der 64-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Opel befuhr die Kreisstraße 9 in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck und verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Pkw mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 5000 Euro.

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