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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Täter entwenden Farbdosen und besprühen Gelände++Unfall beim Abbiegen: Drei Personen leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Täter entwenden Farbdosen und besprühen Gelände+ Ritterhude. Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht von Samstagabend auf Sonntagvormittag auf das umzäunte Gelände eines Sportplatzes im Moormannskamp und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu einem abgestellten Bierwagenanhänger. Aus diesem entnahmen sie mehrere Farbdosen und besprühten anschließend diverse Gegenstände und Einrichtungen auf dem Gelände. Im Zuge der Tathandlungen wurde zudem ein Maschendrahtzaun heruntergedrückt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Unfall beim Abbiegen: Drei Personen leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntag, gegen 11.20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Garlstedter Straße/Bremer Heerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 80 Jahre alte Fahrerin, mit ihrem Seat von der Garlstedter Straße nach links in die Bremer Heerstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 55 Jahre alten Fahrer eines KIA, der die Bremer Heerstraße in Richtung Garlstedt befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 80-Jährige sowie zwei Mitfahrende im Kia wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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