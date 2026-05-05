Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Räuberischer Diebstahl in Elektronikmarkt - Täter flüchten mit Pkw++Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt++Fahrschüler mit Motorrad gestürzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

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LANDKREIS OSTERHOLZ

+Räuberischer Diebstahl in Elektrogeschäft - Täter flüchten mit Pkw+ Osterholz-Scharmbeck. In einem Elektrogeschäft in der Straße Am Pumpelberg kam es am Montagabend, gegen 19 Uhr zu einem Raub durch zwei bislang unbekannte Täter. Die beiden Männer entfernten von mehreren Gegenständen die Warensicherungen und steckten diese ein. Ein Mitarbeiter bemerkte die Tat und sprach die Männer an. Diese flüchteten anschließend durch den Kassenbereich aus dem Markt und stießen einen weiteren Mitarbeiter, der sich vorsorglich im Ausgang positioniert hatte, zur Seite. Anschließend flüchteten sie mit einem weißen VW Touran in Richtung Schwaneweder Straße. Bei ihrer Flucht ließen die Männer einen Teil der gestohlenen Gegenstände zurück.

Einer der Männer sei ca. 60 Jahre alt gewesen und habe eine kräftige Statur gehabt. Bekleidet war er mit einem grünen Pullover, einer beigen Weste und einer blauen Jeans. Der zweite Mann sei ca. 30 Jahre alt gewesen und habe eine schlanke Statur gehabt. Er soll mit einem beigen oder grauen Pullover, einer schwarzen Weste und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 21-jährige Opel-Fahrerin beabsichtigte am Montagmorgen, vom Knorrenkamp in die Straße Am Osterholze einzubiegen. Beim Heranfahren missachtete sie den Vorrang eines von links kommenden Radfahrers, der in Richtung Westerbeck auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zur Kollision, infolgedessen der 60-jährige Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

+Fahrschüler mit Motorrad gestürzt+ Osterholz-Scharmbeck. Im Rahmen einer Fahrstunde kam es auf der Straße Sachsenring zu einem Unfall. Ein 19-jähriger Fahrschüler absolvierte unter Aufsicht seines Fahrlehrers eine Grundfahraufgabe und fuhr hierzu allein mit dem Kraftrad. Beim geplanten Ausweichen eines Kegels verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500 Euro. Der Fahrschüler wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

+Mann mit Elektrorollstuhl stürzt auf Fahrbahn+ Osterholz-Scharmbeck. Ein Mann in einem Elektrorollstuhl verletzte sich am Montag gegen 14 Uhr bei einem alleinbeteiligten Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 84-Jährige befand sich mit seinem Elektrorollstuhl auf dem Gehweg an der Straße Marktweide vor einer Fußgängerampel. Dort entschloss er sich, umzudrehen und seine Fahrt auf dem Gehweg fortzusetzen. Dabei geriet er zu weit nach links, fuhr über den Bordstein und kippte mit dem Rollstuhl um. Durch den Sturz verletzte er sich schwer.

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