Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Tresor aus Keller entwendet++Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall++Unfall mit E-Scooter++Rauchentwicklung in Mülltonne++Von Bremse gerutscht++Bei Auffahrunfall leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+ Riede. In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Auf dem Felde ein. Die Täter gelangten gewaltsam durch ein rückwärtiges Fenster und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Diebesgut. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden

+Tresor aus Keller entwendet+ Ottersberg. Zu einem Einbruchdiebstahl kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Grellenbrook. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Aus einem Kellerbereich entwendeten sie einen Tresor und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

+Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall+ Ottersberg. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 34-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 14.30 Uhr die Große Straße in Richtung Stuckenborstel. Als sie nach links in die Hamburger Straße abbiegen wollte, übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen eine entgegenkommende 48-jährige VW-Fahrerin. Beide Fahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

+Unfall mit E-Scooter+ Achim. Am Donnerstag kam es gegen 17.00 Uhr auf einem Fuß- und Radweg an der Waldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Eine Jugendliche befuhr mit ihrem E-Scooter und einer Mitfahrerin das Gelände im Bereich der dortigen Schule. Beim Abbiegen auf den angrenzenden Fuß- und Radweg erschreckte die Fahrerin sich nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund einer entgegenkommenden Radfahrerin. In der Folge fuhr die E-Scooter-Fahrerin gegen einen Bordstein und stürzte. Die Fahrerin des E-Scooters wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Mitfahrerin wurde leicht verletzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass E-Scooter nur von einer Person genutzt werden dürfen. Das Mitnehmen von weiteren Personen ist unzulässig und erhöht das Unfallrisiko erheblich.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Rauchentwicklung in Mülltonne+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagabend kam es gegen 22.45 Uhr am Bahnhof aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung in einer Mülltonne. Die weitere Brandentstehung konnte durch die Feuerwehr unterbunden werden. Zeugen, die Hinweise zu der Rauchentwicklung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Von Bremse gerutscht+ Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Donnerstagmorgen auf der B 74. Ein 45-jähriger Skoda-Fahrer musste auf der Myhler Straße verkehrsbedingt an einer Ampel anhalten. Ein dahinterstehender 69-jähriger Mercedes-Fahrer rutschte nach bisherigen Erkenntnissen von der Bremse ab und fuhr auf den stehenden Skoda auf. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

+Bei Auffahrunfall leicht verletzt+ Schwanewede. Am Donnerstagnachmittag verletzte sich ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall auf der L 149 leicht. Ein 40-jähriger Peugeot-Fahrer musste auf der Betonstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 26-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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