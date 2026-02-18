Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (17.02.2026, gegen 7 Uhr) wurde ein 46-jähriger Rollerfahrer in der Maudacher Straße (nahe Am Fügenberg) von einem schwarzen Auto überholt. Der Autofahrer musste den Überholvorgang aufgrund eines entgegenkommenden Autos abbrechen und touchierte beim Wiedereinscheren den neben ihm fahrenden Rollerfahrer. Der 46-Jährige stürzte und verletze sich leicht. Das verursachende Auto flüchtete vom Unfallort. Es soll sich um ein schwarzes Auto gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Auto geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell