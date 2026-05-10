Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ E-Scooter beschlagnahmt +++ Pedelec entwendet +++ Einbruch in Mehrparteienhaus +++ Smartphone unterschlagen +++ Unfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin +++ Nach Unfall geflüchtet +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 10.05.2026

Landkreis Verden

+++ E-Scooter beschlagnahmt +++ Pedelec entwendet +++ Einbruch in Mehrparteienhaus +++ Smartphone unterschlagen +++ Unfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin +++ Nach Unfall geflüchtet +++ Taschendiebstähle im Supermarkt +++

E-Scooter beschlagnahmt

Verden. Am Samstagmittag stellten die Beamten einen E-Scooter in der Artilleriestraße fest, der deutlich zu schnell fuhr. Die Beamten konnten den 16-jährigen E-Scooter-Fahrer stoppen und führten eine Kontrolle durch. Grundsätzlich beträgt die maximale zugelassene Höchstgeschwindigkeit bei E-Scootern 20 km/h. Dafür wird keine Fahrerlaubnis benötigt. Die Voraussetzung ist lediglich, dass man über 14 Jahre alt ist. Da der Fahrer deutlich über 40 km/h fuhr, wurde aus dem E-Scooter ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde sein augenscheinlich manipulierter E-Scooter beschlagnahmt.

Pedelec entwendet

Achim. Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kettler-Pedelec, das verschlossen auf einem Grundstück an der Cordstraße abgestellt war. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Mehrparteienhaus

Achim. Zwischen Montagvormittag und Samstagvormittag drangen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Am Bakenberg ein und durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Smartphone unterschlagen

Achim. Am Samstagabend vergaß ein Achimer sein Smartphone in der Marktpassage. Dieses wurde von einem bislang unbekannten Täter aufgefunden und bislang nicht in amtliche Verwahrung gegeben. Wem etwas aufgefallen ist, möge sich bei der Polizei Achim unter der Tel. 04202/9960 melden.

Unfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin Achim. Am Samstagmittag beabsichtigte eine 88-jährige Achimer mit ihrem Pedelec eine Fahrradfurt am Kreisverkehr Embser Landstraße / Fritz-Lieken-Eck / Königsworther Straße zu befahren. Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer versuchte sie in dieser Situation zu überholen. Dabei kam es zur Kollision, infolge dessen die 88-Jährige stürzte und folgend mit schweren Kopfverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach Unfall geflüchtet

Achim. In der Nacht von Freitag auf Samstag kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer auf einem Parkplatz an der Leipziger Straße mit einem geparkten Toyota-Kleinwagen. Obwohl hierbei Sachschaden entstand, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Taschendiebstähle im Supermarkt

Oyten. Am Donnerstagmorgen wurden einer 78-jährigen Oytenerin und einem 72-jährigen Oytener jeweils das Portemonnaie entwendet, als sie in einem Supermarkt an der Hauptstraße einkauften. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oyten unter der Telefonnummer 04207/911060 zu melden.

Landkreis Osterholz

+++ Schwerer Verkehrsunfall in Schwanewede +++ Pkw-Fahrer verletzt Radfahrer und flüchtet +++

Schwerer Verkehrsunfall in Schwanewede

Schwanewede. Am Samstagmittag kam es auf der Schwaneweder Straße (L 134) zwischen Meyenburg und Schwanewede zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw samt Anhänger auf der L 134 in Richtung Schwanewede. Hinter ihm befand sich ein 20-jähriger Motorradfahrer. Nach bisherigen Ermittlungen blinkte der Pkw-Fahrer, um nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Nahezu zeitgleich mit dem Beginn des Abbiegevorganges setzte der Motorradfahrer zum Überholen des Pkw-Gespanns an. Der Motorradfahrer kollidierte daraufhin augenscheinlich ungebremst mit der linken Fahrzeugseite des Pkw. Der Motorradfahrer stürzte über den Pkw hinweg auf die Straße. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Verden ordnete die Beschlagnahme der beiden beteiligten Fahrzeuge an. Unfallgutachter von Polizei und DEKRA waren vor Ort, wo die Unfallstelle vermessen und abfotografiert wurde.

Pkw-Fahrer verletzt Radfahrer und flüchtet Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Hördorfer Weg in Osterholz-Scharmbeck zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann befuhr den Parkplatz mit seinem Pkw und übersah dabei einen 17-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich dabei leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Pkw-Fahrer vom Parkplatz. Die Beamten konnten den Pkw-Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Es ergaben sich Hinweise auf die vorherige Einnahme von Betäubungsmitteln und/oder Medikamenten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Unfallflucht, fahrlässige Körperverletzung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell