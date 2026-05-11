Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw bei Fahrübungen beschädigt++Zusammenstoß beim Überholen-zwei Leichtverletzte++Schuppenbrand in der Nacht++Fahrradfahrer stoßen zusammen++Auffahrunfall nach Fahrstreifenwechsel auf der A27+

Landkreise Verden, Osterholz & Walsrode (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pkw bei Fahrübungen beschädigt+ Achim. Ein 42 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads führte am Sonntagnachmittag Fahrübungen auf einem Parkplatz in der Bremer Straße durch. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stieß mit einem geparkten Ford zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzt er sich leicht. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

+Zusammenstoß beim Überholen - zwei Leichtverletzte+ Riede. Auf der Bremer Straße kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 73-jähriger Skoda-Fahrer die L331 und wollte einen Traktor überholen. Beim Überholen übersah er einen entgegenkommenden Mazda einer 19‑jährigen Fahrerin und stieß mit dem Pkw zusammen. Durch den Unfall wurden die 19-Jährige und ein 20-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Skoda Fabia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugenangaben zufolge soll der 73-Jährige bereits kurz zuvor beinahe einen weiteren Unfall verursacht haben. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, die Hinweise zu der Fahrweise des Skoda-Fahrers haben oder möglicherweise gefährdet wurden, sich unter 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Schuppenbrand in der Nacht+ Worpswede. In der Nacht zu Montag kam es im Otto-Meier-Weg zu einem Brand eines Schuppens. Gegen 02 Uhr bemerkte der Eigentümer des Schuppens Feuer an dem Unterstand und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen, sodass nur die Mülltonnen zerstört und die Rückwand des Holzschuppens beschädigt wurden. Nach ersten Erkenntnissen war am Abend vermeintlich kalte Asche in den Mülltonnen entsorgt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 800 Euro.

+Fahrradfahrer stoßen zusammen+ Osterholz-Scharmbeck. In der Poststraße stießen am Sonntag gegen 14.20 Uhr zwei Fahrradfahrer zusammen und verletzten sich leicht. Ein 87-Jähriger auf einem Pedelec beabsichtigte, von der Kirchstraße in die Poststraße abzubiegen. Dabei übersah er eine auf dem Gehweg fahrende 68-Jährige auf einem Fahrrad, welche von der Poststraße in die Schwaneweder Straße fahren wollte. Die beiden Beteiligten stürzten nach dem Zusammenstoß und erlitten leichte Verletzungen.

LANDKREIS WALSRODE

+Auffahrunfall nach Fahrstreifenwechsel auf der A27+ Walsrode/A27. Auf der A27 in Richtung Bremen kam es am Sonntag, gegen 14.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ersten Informationen zufolge befuhr ein 40-jähriger Fahrer mit seinem Seat den Überholfahrstreifen und beabsichtigte, die Autobahn an der Anschlussstelle Walsrode-West zu verlassen. Beim Wechsel auf den Hauptfahrstreifen übersah er den dort fahrenden Nissan einer 43-jährigen Fahrerin. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Infolge des Zusammenstoßes bremsten beide Beteiligten stark ab und gerieten leicht ins Schleudern. Ein nachfolgender 25-jähriger Fahrer eines BMW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Seat auf. Eine Beifahrerin im Nissan erlitt durch den Unfall einen Schock. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben jedoch fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.000 Euro.

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