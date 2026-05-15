Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bilanz zum Feiertag++Von Fahrbahn abgekommen++Radfahrer stürzt++Auseinandersetzungen bei Himmelfahrtsveranstaltung++Brand eines Gasgrills+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bilanz zum Feiertag+ Im Landkreis Verden zieht die Polizei nach dem sogenannten "Vatertag" eine positive Bilanz. Sie bewertet den Verlauf als noch ruhiger als im Vorjahr. Es wurde lediglich eine Auseinandersetzung verzeichnet. Bei einer Feierlichkeit in Verden in der Bahnhofstraße verletzte eine 33-Jährige einen 24-Jährigen und beschädigte dessen Brille. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Thedinghausen. Am Donnerstagvormittag befuhr eine 44-jährige Fahrerin mit ihrem VW die Achimer Landstraße aus Thedinghausen in Richtung Achim. Kurz vor der Einmündung zum Bergkuhlenweg verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in den rechten Seitenraum. Dort kollidierte der Pkw mit einer Leitplanke. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.500 Euro.

+Radfahrer stürzt+ Achim. Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr stürzte ein 34-jähriger Radfahrer nach bisherigen Erkenntnissen alleinbeteiligt auf dem Gehweg der Uphuser Heerstraße im Bereich der Straße Am Bakenberg. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar. Ein Rettungswagen versorgte den Mann vor Ort und brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,1 Promille.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auseinandersetzungen bei Himmelfahrtsveranstaltung+ Osterholz-Scharmbeck. Die Feierlichkeiten zu Himmelfahrt verliefen im Landkreis Osterholz aus Sicht der Polizei insgesamt positiv. In der Brinkstraße kam es am Abend jedoch zu mehreren Auseinandersetzungen, bei denen die Polizei Osterholz einschreiten musste.

Gegen 19.30 Uhr kam es zu einer ersten Auseinandersetzung, bei der ein 52-Jähriger und eine 51-Jährige verletzt wurden. Bei dem Versuch zu schlichten wurde zudem ein 24-Jähriger verletzt. Kurz darauf kam es auf dem Gelände zu einer weiteren Schlägerei zwischen mehreren Personen, bei der fünf Personen leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden teilweise vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein und erteilte Platzverweise.

Eine weitere Auseinandersetzung gab es gegen 22 Uhr in der Baustraße. Dort war es zu einer gegenseitigen Körperverletzung zwischen vier Männern im Alter von 30 bis 54 Jahren gekommen. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+Brand eines Gasgrills+ Ritterhude. In der Straße Lärchenhügel kam es am Donnerstagnachmittag zu dem Brand eines Gasgrills. Ersten Informationen zufolge platzte während des Betriebs der Schlauch des Gasgrills, sodass Gas austrat und der Grill in Brand geriet. Die Eigentümer versuchten zunächst, den Brand selbst zu löschen, blieben jedoch erfolglos. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr, die den Brand löschte. Der Gasgrill wurde zerstört. Die Eigentümer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell