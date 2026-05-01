Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall auf der A3: Vier Verletzte - Hund flüchtet, Suchaktion an der Einsatzstelle

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Oberhausen (ots)

Heute am 01. Mai 2026 um 10:16 Uhr kam es auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Arnheim zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, davon zwei schwer und zwei leicht.

Nach ersten Erkenntnissen konnten sich alle beteiligten Personen eigenständig aus den Fahrzeugen befreien. In einem der Pkw befanden sich zudem zwei Hunde. Einer der Hunde lief nach dem Unfall davon. In der Folge verließ eine der verletzten Personen eigenständig die Einsatzstelle, um nach dem Tier zu suchen.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr gesichert und gegen weitere Gefahren abgeschirmt. Die verletzten Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht und erstversorgt.

Da die genannte Person zunächst als vermisst galt, leiteten die Einsatzkräfte umgehend Suchmaßnahmen ein. Die Person konnte kurze Zeit später aufgefunden und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben werden.

Die Suche nach dem weiterhin vermissten Hund wird derzeit durch die Polizei fortgesetzt.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte vor Ort. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Arnheim zeitweise vollständig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem erhöhten Stauaufkommen.

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