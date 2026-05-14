Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilungen der PI Verden/Osterholz von Donnerstag, den 14.05.2026

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden:

Keine presserelevanten Sachverhalte

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

Keine presserelevanten Sachverhalte

Bereich Achim:

++Ladendiebstahl banden- bzw. gewerbsmäßig++

Achim. Am Mittwoch, den 13.05.2026, kontrollierten Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Achim, vier Männer im Alter zwischen 23 und 48 Jahren, welche zuvor in den Verdacht gerieten, diverses Diebesgut aus dem Aldi an der Embser Landstraße entwendet zu haben. Sowohl bei den nunmehr Beschuldigten, als auch in deren mitgeführten Pkw konnten erhebliche Mengen an Lebensmitteln und weiteren Konsumgütern aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen entlassen und müssen sich nun bezüglich eines bandenmäßigen Ladendiebstahls verantworten.

++VU mit leichtverletzter Fußgängerin++

Ottersberg. Am Mittwoch, den 13.05.2026, beabsichtigte eine 21-jährige Frau in den Nachmittagsstunden die Grüne Straße in Ottersberg zu Fuß zu überqueren. Nachdem eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw hielt und signalisierte, die Dame über die Straße zu lassen, ging diese los, ohne aber auf den aus anderer Richtung herannahenden Verkehr zu achten. Eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus dem Emsland konnte zwar noch mit ihrem Pkw bremsen, kam jedoch auf dem Fuß der Fußgängerin zum Stehen, so dass diese leicht verletzt wurde. Aufgrund der erlittenen Verletzung wurde die Fußgängerin mittels Rettungswagen dem Klinikum Rotenburg (Wümme) zugeführt.

Bereich Osterholz:

++Treckerteile entwendet++

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum vom 08.05.2026 bis 12.05.2026 den Schließmechanismus eines Treckers überwunden. Es wurden ein Steuerungscomputer aus der Fahrerkabine sowie weitere Fahrzeugteile entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 zu kontaktieren.

++Versuchter Einbruch in Schützenverein++

Worpswede. Im Zeitraum vom 11.05.2026 bis 13.05.2026 versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Schützenhaus zu verschaffen und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde erfolglos versucht, den Rollladenkasten aufzuhebeln. Diebesgut wurde nicht erlangt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 04791 - 3070 zu melden.

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