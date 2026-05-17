Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 17.05.2026

Landkreise Verden und Osterholz. (ots)

++Landkreis Verden.++ Unfall mit Verletzten. Oyten. Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.00 Uhr, kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Die 45-jährige Fahrzeugführerin aus Bothel befuhr die A1 und kam aus unbekannten Gründen, möglicherweise wegen Sekundenschlafes, nach rechts von der Fahrbahn ab. Kurz vor einem Zusammenstoß mit der Leitplanke, lenkte sie gegen, wodurch der Skoda ins Schleudern geriet und schließlich in die Außenschutzplanke prallte. Dabei verletzten sich die Fahrzeugführerin und zwei Insassen im Alter von 16 und 54 Jahren leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die Beteiligten ein.

Unfall aufgrund Sekundenschlaf. Kirchlinteln. Am Samstag, gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Hyundai die A27 in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Walsrode/West und Verden/Ost. Hier kam er eigenen Angaben nach wegen eines Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab und streifte in die Mittelschutzplanke. Dem Beteiligten aus Kreuztal gelang es, den Pkw auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Glücklicherweise wurden weder er noch seine Beifahrerin verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Gegen den 52-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Baustelle frisch eingerichtet - keine 24 Stunden später der erste Unfall. Langwedel. Seit Freitagnachmittag ist auf der A27 zwischen Verden und Langwedel eine Baustelle wegen eines Brückenneubaus eingerichtet und die Fahrbahn verschwenkt. Am Samstag, gegen 09.40 Uhr, stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel im Rahmen der Streifenfahrt fest, dass vermutlich in der Nacht ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in Fahrtrichtung Walsrode rechtsseitig gegen mehrere Baustellenbaken gefahren war und diese beschädigt hatte. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten kontaktierten die zuständige Absicherungsfirma und ließen die Baken ersetzen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232/94590 zu melden.

In Keller eingebrochen. Achim. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Achim in der Straße Zum Wehrfelde zu einem Einbruch in einen Keller. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Kellerraum und stahl dort eine Bohrmaschine und zwei Fahrrad Akkus. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 1300 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202-9960 in Verbindung zu setzen.

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++Landkreis Osterholz.++ Brand rechtzeitig entdeckt. Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagmittag gegen 11.40 Uhr bemerkten Bewohner eines Hauses in der Bremer Heerstraße eine zunächst leichte Rauchentwicklung und Flammen im Bereich des Dachgeschosses. Noch während die Feuerwehr unterwegs war, versuchte der Hauseigentümer den Brand selbst zu löschen, was ihm auch so gut wie vollständig gelang. Die Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch, konnte aber bald wieder abrücken. Der 47jährige Hauseigentümer zog sich bei den Löschversuchen kleinere Verletzungen zu. Die Schadenhöhe wird derzeit auf rund 50 000 Euro geschätzt.

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