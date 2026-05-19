Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit++Zeugin zu Verkehrsunfallflucht gesucht++Sachbeschädigung an Bushaltestellen - Zeugen gesucht++Pkw kommt von Fahrbahn ab+

Landkreise Verden, Osterholz & Walsrode (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit+ Achim. Am Montagmittag gegen 13 Uhr kam es auf der L 167 zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 42-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Richtung Oyten, als sie nach links in die Breite Straße abbiegen wollte. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen eine entgegenkommende 86-jährige Ford-Fahrerin, die auf der Hauptstraße in Richtung Achim unterwegs war. Die 42-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

+Zeugin zu Verkehrsunfallflucht gesucht+ Kirchlinteln. Am Montagvormittag kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin befuhr die Straße Alte Mühle und wollte die Hauptstraße in Richtung Kreepener Straße überqueren. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 22-jährigen VW-Fahrer. Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Eine bislang unbekannte Zeugin hatte den Unfall beobachtet und gab an, auf dem Weg zum Einkaufen zu sein. Sie entfernte sich jedoch anschließend, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin, sich bei der Polizeistation Kirchlinteln unter 04236/943370 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Sachbeschädigung an Bushaltestellen - Zeugen gesucht+ Hambergen. In Hambergen ist es in der Nacht von Samstag, 16. Mai 2026, auf Sonntag, 17. Mai 2026, zu mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen gekommen. Unbekannte Täter zerstörten dabei an insgesamt zwei Haltestellen jeweils eine Scheibe. Betroffen waren die Bushaltestellen in der Gartenstraße sowie in der Ströher Straße.

Bereits im Januar dieses Jahres war es in Hambergen zu Sachbeschädigungen an insgesamt neun Bushaltestellen gekommen. Damals lagen die betroffenen Haltestellen entlang der B74 sowie innerorts in der Bahnhofstraße.

Die Polizei Hambergen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Personengruppen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04793-957580 zu melden.

LANDKREIS WALSRODE

+Pkw kommt von Fahrbahn ab+ A27/Walsrode. Am Montagabend gegen 20 Uhr kam es auf der A27 zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Lkw-Fahrer die A27 in Richtung Hannover, als er nach eigenen Angaben zwischen Verden-Ost und Walsrode-West infolge eines plötzlichen Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge geriet das Fahrzeug in den Grünstreifen und beschädigte auf einer Länge von etwa 50 Metern einen dortigen Wildschutzzaun. Der 33-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Für die Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

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