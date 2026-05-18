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POL-VER: Ehrentag 2026: Baracke Wilhelmine und Polizei Verden/Osterholz laden zum gemeinsamen Austausch in die Baracke ein

POL-VER: Ehrentag 2026: Baracke Wilhelmine und Polizei Verden/Osterholz laden zum gemeinsamen Austausch in die Baracke ein
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Landkreise Osterholz & Verden (ots)

Am 23. Mai ist Ehrentag: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft gemeinsam mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, zum Geburtstag des Grundgesetzes für die Gemeinschaft aktiv zu werden. Überall in Deutschland gestalten Vereine, Organisationen, Unternehmen oder Einzelpersonen den Mitmachtag - mit kleinen Aktionen oder großen Events, aber immer mit großem Engagement.

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz beteiligt sich gemeinsam mit der Baracke Wilhelmine an der Aktion unter dem Motto "Mach mit beim aktiven Erinnern und Austausch mit der Polizei". In diesem Rahmen öffnet die Baracke Wilhelmine am 23. Mai in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr ihre Türen.

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, an geführten Rundgängen durch die Ausstellung teilzunehmen und dabei mit Polizeikräften ins Gespräch zu kommen. Im Mittelpunkt steht dabei die persönliche Begegnung auf Augenhöhe sowie der Austausch über die Rolle der Polizei in Vergangenheit und Gegenwart.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und gemeinsam ein Zeichen für Demokratie, Erinnerungskultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen.

Der Ehrentag ist der deutschlandweite Mitmachtag zum Geburtstag des Grundgesetzes und findet am 23. Mai 2026 zum ersten Mal statt. Unter dem Motto "Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle." sind alle eingeladen, sich vor Ort oder digital zu beteiligen und gemeinsam anzupacken. Initiator und Schirmherr des Ehrentags ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Umgesetzt wird der Tag in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Überall in Deutschland gestalten Vereine, Organisationen, Kommunen, Unternehmen und Einzelpersonen den Ehrentag durch ihre Ideen und Aktionen. Der Tag bringt Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe zusammen. Der Ehrentag feiert das Engagement von uns allen und macht deutlich: Demokratie lebt von Menschen, die mitmachen.

Die Veranstalter von Mitmach-Aktionen können diese in den Engagement-Finder auf www.ehrentag.de eintragen. Dort können Interessierte dann nach einer passenden Aktivität für den 23. Mai suchen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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