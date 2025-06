POL Schwaben Nord: Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Augsburg - Am kommenden Samstag (14.06.2025) kann es zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr aufgrund einer Versammlung im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Versammlungsteilnehmer sind in folgenden Bereichen unterwegs: Moritzplatz - Perlachberg - Karolinenstraße - Leonhardsberg - Mittlerer Graben - Oberer Graben - Am Vogeltor - Forsterstraße - Am Schwall - Bei St. Margaret - Milchberg - Ulrichsplatz - Masimilianstraße -Rathausplatz

Zudem werden im Laufe des Vormittags seitens der Polizei Verkehrssperrungen an den Zufahrtsstraßen zur Altstadt (Leonhardsberg bis Milchberg und Maximilianstraße bis Forsterstraße) errichtet. Es ist möglich die Altstadt über die Straße Hinter der Metzg nach links in den Schmidberg zu erreichen.

Aufgrund der Versammlung kommt es zu vorübergehenden Verkehrssperrungen im Innenstadtbereich. Zudem ist eine Einschränkung im ÖPNV möglich. Achten Sie hierbei auf die Anzeigetafeln der Stadtwerke Augsburg.

Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren.

